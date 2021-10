Forza Nuova, Orlando: “Cgil? Per Salvini assalto da ufo o figuranti” (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo gli scontri al corteo No Green pass di Roma, l’assalto alla sede della Cgil e il fermo di alcuni esponenti di Forza Nuova, “ieri abbiamo assistito al mondo alla rovescia. Il vicesegretario del Pd ha posto la questione di prendere le distanze da quelle frange violente. Ci saremmo aspettati questa risposta immediata e automatica da partiti che a tutto tondo stanno nella dialettica parlamentare e democratica. La risposta è stata, da un lato, da un palco franchista una richiesta di dimissioni e dall’altro Salvini che spiega che i fascisti non ci sono più”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine della firma a Milano del protocollo d’intesa per i lavoratori della moda. “Evidentemente – ha rimarcato Orlando – quelli che hanno assaltato la sede ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo gli scontri al corteo No Green pass di Roma, l’alla sede dellae il fermo di alcuni esponenti di, “ieri abbiamo assistito al mondo alla rovescia. Il vicesegretario del Pd ha posto la questione di prendere le distanze da quelle frange violente. Ci saremmo aspettati questa risposta immediata e automatica da partiti che a tutto tondo stanno nella dialettica parlamentare e democratica. La risposta è stata, da un lato, da un palco franchista una richiesta di dimissioni e dall’altroche spiega che i fascisti non ci sono più”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea, a margine della firma a Milano del protocollo d’intesa per i lavoratori della moda. “Evidentemente – ha rimarcato– quelli che hanno assaltato la sede ...

