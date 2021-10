Forza Nuova: Meloni, scioglimento va disposto da magistratura. Sinistre, votiamo in Parlamento (Di martedì 12 ottobre 2021) Le mozioni presentate dal centrosinistra alla Camera e al Senato per proporre lo scioglimento di Fn saranno discusse il 20 ottobre. Il centrodestra, secondo quanto riferito dal capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama Luca Ciriani, a breve depositerà una mozione per chiedere invece la condanna di tutte le forme di violenza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Le mozioni presentate dal centrosinistra alla Camera e al Senato per proporre lodi Fn saranno discusse il 20 ottobre. Il centrodestra, secondo quanto riferito dal capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama Luca Ciriani, a breve depositerà una mozione per chiedere invece la condanna di tutte le forme di violenza L'articolo proviene da Firenze Post.

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - mao_balza : @zaiapresidente LA MALAFEDE DI GOVERNO, SINDACATI , POLITICI E MEDIA COLLUSI Usare 20 squadristi di Forza Nuova per… - Maurizio101112 : RT @baffi_francesco: Meloni: ' Forza Nuova? Castellino? Non so chi siano. Mai avuto a che fare con loro'. -