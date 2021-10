Forza Nuova, Meloni: mi sono stufata, governo se vuole la sciolga (Di martedì 12 ottobre 2021) "Mi sono pure stufata con questa storia delle mozioni per sciogliere Forza Nuova. La può sciogliere il governo se vuole: al ministero dell'Interno da dieci anni c'è il Pd, non se ne sono accorti che c'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Mipurecon questa storia delle mozioni per sciogliere. La può sciogliere ilse: al ministero dell'Interno da dieci anni c'è il Pd, non se neaccorti che c'...

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - Piero59093899 : RT @baffi_francesco: Meloni: ' Forza Nuova? Castellino? Non so chi siano. Mai avuto a che fare con loro'. - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Dati alla mano, si è vaccinato circa l'85% della popolazione italiana. Il 15% restante scende in piazza con #IoApro e Fo… -