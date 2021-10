Forza Nuova: Mattarella ridimensiona l’allarme delle sinistre, «il turbamento è stato grande, la preoccupazione no» (Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente Sergio Mattarella, in visita ufficiale da ieri pomeriggio a Berlino,dove oggi incontrerà la cancelliera uscente Angela Merkel, ridimensiona gli allarmi di sindacati e politici in Italia contro ii risorgente pericolo fascista L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente Sergio, in visita ufficiale da ieri pomeriggio a Berlino,dove oggi incontrerà la cancelliera uscente Angela Merkel,gli allarmi di sindacati e politici in Italia contro ii risorgente pericolo fascista L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - ferrazza : Chissà qual è la matrice dell’affitto. (La sede di Forza Nuova è in un immobile di Fratelli d’Italia). - eia58 : RT @Misurelli77: In un Paese normale con una destra normale,Forza Nuova sarebbe già stata sciolta su richiesta della stessa Destra. Tutto i… - FAngelico : RT @repubblica: L’ipotesi scioglimento di Forza Nuova sul tavolo di Draghi: un'istruttoria con i giuristi -