Forza Nuova | Marcucci | ' era meglio mozione subito | leggerezza poco comprensibile'

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Avrei preferito calendarizzazione immediata dellasue non un altro rinvio. Una volta che Pd ha scelto questa strada, avrebbe dovuto portare in aula testo. Prendere tempo è per me una". Così il senatore Pd, Andrea, su twitter.

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - _marlene1265 : RT @Mov5Stelle: Il Movimento 5 Stelle ha depositato al Senato la mozione per chiedere al governo di sciogliere Forza Nuova e tutti i movime… - CarlottaMarche7 : RT @gervasoni1968: **Forza Nuova: Sylos Labini, 'Cgil rompe silenzio elettorale, si riunisca anche centrodestra'** - -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Nuova

Leggi Anche, il 20 ottobre in Aula alla Camera la mozione per scioglierla. FdI ne annuncia una alternativa 'contro tutti i sovversivi' In particolare un 26enne è stato condannato - con ......, dettaglia alla Stampa annunciando che difenderà i cinque arrestati per le violenze di sabato a Roma, tra cui i leader di. E il minutaggio non è casuale, anzi determinante per evitare ..."Forza Nuova è funzionale alla sinistra, non alla destra, quello che è successo sabato è funzionale alla sinistra". Lo dice Giorgia Meloni, parlando a margine di un evento elettorale a Trieste. Ai ...Per l’ennesima volta, le forze politiche e le testate che gravitano attorno all’orbita liberale stanno usando il presunto “allarme nero” come tecnica per eludere un dibattito ben più attuale: quello s ...