Forza Nuova | Letta | ' appello a forze politiche | tutti insieme sabato a piazza San Giovanni'

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Faccio una tutte leandiamoSan, senza bandiere, senza simboli ma come cittadini italiani che pensano che la Costituzione italiana con il pilastro dell'antifascismo è la più bella del mondo. Su questo non ci possono essere divisioni". Così Enricoa un'iniziativa elettorale a Testaccio con Roberto Gualtieri e Lorenza Bonaccorsi.

... attribuita dalla polizia e dalla stampa locale agli appartenenti a. Tanto è bastato per far riemergere ancora una volta lo spauracchio del ritorno al fascismo, che la sinistra ama ...Ben vengano, dopo i fatti di Roma, l'incriminazione dei responsabili e la messa al bando di "", come peraltro previsto dalle leggi Mancino e Scelba. Ma di fronte a fenomeni che nascono da ...Da un lato Beppe Grillo che propone i tamponi gratis per tutti i lavoratori, dall'altra la sinistra che invoca lo scioglimento di Forza Nuova e si prepara alla manifestazione antifascista di sabato.Mosciano. Nella mattinata odierna i consiglieri comunali di Mosciano Sant’Angelo Giorgia Camaioni e Mirko Rossi hanno depositato una mozione con cui si chiede l’inserimento all’Ordine del giorno del ...