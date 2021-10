Forza Nuova | la mozione Pd in aula il 20 ottobre Lollobrigida | «Vogliono solo alimentare tensioni»

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ladella sinistra che chiede al governo l’impegno per lo scioglimento die delle organizzazioni e dei movimenti neofascisti verrà esaminata dalla Camera il 20. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo a Montecitorio, inserendo all’Odg dei lavori dell’il testo, presentato dal Pd e sottoscritto anche da Leu e dal M5s. Proprio la tempistica della calendarizzazione, però, smaschera apertamente il vero intento dei promotori: usare strumentalmente i fatti di sabato per tenere alta la tensione in questo scorcio di campagna elettorale.: «Lacontrousata perle» «Ormai è chiaro quanto sia strumentale la ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - Marian43020909 : @lapinna1 Infatti l unico problema d Italia ora è il capro espiatorio Forza Nuova... Ma per favore! ?? - LaTentatrice : Rampelli, FdI: 'D'accordo a sciogliere Forza nuova se si sciolgono anche i Centri sociali' ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Nuova

E insiste: ora sciogliere,serve "segnale".Ciò di cui parleremo in questo articolo potrebbe diventare lapassione degli amanti del fitness o semplicemente qualcosa da provare per curiosità. In questo ... potrebbe sviluppare la nostra...La più totale e sentita solidarietà a Leo Marongiu da parte di tutte le democratiche e i democratici: siamo certi che non si farà intimidire e che saranno al suo fianco tutte le cittadine e i cittadin ...12 OTT - L’unica soluzione per evitare che dal 15 ottobre, con l’obbligo di green pass per lavorare, si crei il caos, è validare i test rapidi in autosomministrazione. Ne è convinto il presidente dell ...