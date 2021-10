Forza Nuova, il Governo valuta lo scioglimento: perché può farlo e come (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo gli scontri nel centro di Roma del 9 ottobre, il Governo sta valutando lo scioglimento di Forza Nuova. Il partito di estrema destra guidato da Roberto Fiore, poi arrestato dalla Digos, sabato scorso ha assaltato la sede della Cgil in Corso Italia dopo la manifestazione no Green Pass. Lo scioglimento dei partiti: cosa dice la legge La manifestazione no Green Pass guidata dal movimento neofascista Forza Nuova è sfociata in scontri e violenze. L’apice degli scontri è stato l’assalto alla sede della Cgil. Data la natura estremista degli scontri, il Governo sta valutando lo scioglimento del movimento. Intanto i leader sono già in carcere e il sito web è oscurato. Resta da capire cosa dice la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo gli scontri nel centro di Roma del 9 ottobre, ilstando lodi. Il partito di estrema destra guidato da Roberto Fiore, poi arrestato dalla Digos, sabato scorso ha assaltato la sede della Cgil in Corso Italia dopo la manifestazione no Green Pass. Lodei partiti: cosa dice la legge La manifestazione no Green Pass guidata dal movimento neofascistaè sfociata in scontri e violenze. L’apice degli scontri è stato l’assalto alla sede della Cgil. Data la natura estremista degli scontri, ilstando lodel movimento. Intanto i leader sono già in carcere e il sito web è oscurato. Resta da capire cosa dice la ...

