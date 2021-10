Forza Nuova, il governo consulta i giuristi. Le strade per scioglierla: aspettare la condanna o intervenire d’urgenza con un decreto-legge (Di martedì 12 ottobre 2021) Il dossier su un eventuale scioglimento di Forza Nuova è sul tavolo di Mario Draghi. Lo confermano vari retroscena secondo cui il premier – all’indomani dell’assalto alla sede della Cgil da parte del movimento neofascista – ha avviato un’istruttoria con giuristi e accademici di fiducia per valutare quale strada legale sia possibile percorrere. Ne verrà fuori – scrive Repubblica – un parere tecnico, che servirà a sostenere il lavoro degli uffici della presidenza del Consiglio. Il problema più grosso, a quanto pare, è la mancanza di una sentenza penale di condanna (anche non definitiva) che riconosca il carattere eversivo dell’organizzazione: in quel caso, prevede la legge Scelba, si potrebbe scioglierla con un decreto del ministro dell’Interno, come già avvenuto negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Il dossier su un eventuale scioglimento diè sul tavolo di Mario Draghi. Lo confermano vari retroscena secondo cui il premier – all’indomani dell’assalto alla sede della Cgil da parte del movimento neofascista – ha avviato un’istruttoria cone accademici di fiducia per valutare quale strada legale sia possibile percorrere. Ne verrà fuori – scrive Repubblica – un parere tecnico, che servirà a sostenere il lavoro degli uffici della presidenza del Consiglio. Il problema più grosso, a quanto pare, è la mancanza di una sentenza penale di(anche non definitiva) che riconosca il carattere eversivo dell’organizzazione: in quel caso, prevede laScelba, si potrebbecon undel ministro dell’Interno, come già avvenuto negli ...

