Forza Nuova | il 20 ottobre in Aula alla Camera la mozione per scioglierla FdI ne annuncia una alternativa “contro tutti i sovversivi”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Approderà il 20inladel Pd – sottoscritta anche da Movimento 5 stelle e Leu – che impegna il governo ad adottare “i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento die dii movimenti politici di chiara ispirazione neofascista”. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, mentre unaanaloga presentata al Senato non è stata ancora calendarizzata (ma potrebbe esserlo nella stessa data). Le prime firmatarie sono le capigruppo dem nei due rami del Parlamento, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Atti simili sono stati depositati da Riccardo Nencini e Davide Faraone, capigruppoe al Senato di Italia ...

Una mossa "senza precedenti", cosa medita Draghi: pugno duro suLe aziende non potranno 'conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi Covid - 19 ...Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, tutti e quattro militanti di, sono indagati dalla procura di Roma per istigazione a delinquere aggravato dall'utilizzo di strumenti informatici o telematici. I quattro sono indagati in relazione al sequestro del ...