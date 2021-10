Forza Nuova fuori legge? A Pisa anche la Lega vota a favore

(Di martedì 12 ottobre 2021) Mentre il governo studia il provvedimento, varie amministrazioni locali insistono sull’ipotesi di mettere, il movimento neofascista responsabile dell’assalto alla sede nazionale della Cgil sabato scorso, al margine della manifestazione no green pass organizzata a piazza del Popolo. Sollecitato oggi pomeriggio in conferenza stampa con una domanda, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato di stare ancora riflettendo sulla possibilità: "La questione è all’attenzione nostra, madei magistrati che stanno continuando le indagini e formalizzando le loro conclusioni", ha detto il premier. Lontano da Roma, però, e cioè nellagovernata dal sindaco leghista Michele Conti, il consiglio comunale che sostiene la giunta del capoluogo toscano ha ...

... attribuita dalla polizia e dalla stampa locale agli appartenenti a. Tanto è bastato per far riemergere ancora una volta lo spauracchio del ritorno al fascismo, che la sinistra ama ...Ben vengano, dopo i fatti di Roma, l'incriminazione dei responsabili e la messa al bando di "", come peraltro previsto dalle leggi Mancino e Scelba. Ma di fronte a fenomeni che nascono da ...Mosciano. Nella mattinata odierna i consiglieri comunali di Mosciano Sant’Angelo Giorgia Camaioni e Mirko Rossi hanno depositato una mozione con cui si chiede l’inserimento all’Ordine del giorno del ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Faccio un appello a tutte le forze politiche: sabato andiamo tutti a piazza San Giovanni, senza bandiere, senza simboli ma come cittadini italiani che pensano che la ...