Forza Nuova | Fiano a Fdi | ' votate nostra mozione contro fascismo' 2

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Io sono pronto a firmare unaqualsiasi violenza di tipo politico, ma c'è uno specifico della storia italiana. In Italia-sottolinea- c'è stata una dittatura fascista che ha torturato, incriminato, fatto deportare migliaia e migliaia di persone e l'unica legge di cui noi disponiamo che offre la possibilità alla magistratura o al governo di sciogliere un movimento politico in ragione della natura neofascista di questi movimenti è la Legge Scelba". "A chi ci chiede come mai solo oggi chiediamo lo scioglimento di, rispondiamo che per la prima volta in 100 anni si è attaccata la sede di un sindacato e quando, in una Repubblica fondata sul lavoro, i fascisti attaccano il diritto dei lavoratori, si è superato ogni limite. Noi vogliamo riconoscere il diritto a ...

'È giunto il momento di far sentire ladella democrazia italiana', scrive l' Anpi in una nota in cui richiama tutti a prendere parte al raduno a piazza San Giovanni, a Roma. Una manifestazione ...... con l' assalto alla sede nazionale della Cgil da parte di un gruppo di estremisti di destra (molti dei quali appartenenti a) e gli scontri con le forze dell'ordine in varie zone della ...“A chi ci chiede come mai solo oggi chiediamo lo scioglimento di Forza Nuova, rispondiamo che per la prima volta in 100 anni si è attaccata la sede di un sindacato e quando, in una Repubblica fondata ...Fassina, che pure l'ha firmata, dice che serve un consenso ampio. Giachetti, di Italia viva, non firmerà e spiega perché ...