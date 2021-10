Forza Nuova | Durantini ex Fn | ‘ombra di ciò che era | come sciogliere cubetto ghiaccio in iceberg’

(Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) –“ormai non è che una brutta ombra di ciò che era” e scioglierla “sarebbeundiin un iceberg”. A parlare all’Adnkronos è un ‘ex’ di peso di, Alfredo. Da segretario provinciale di Milano è uscito dal movimento da un anno e mezzo per confluire, “insieme ad almeno il 70% delle sezioni”, nel Movimento Nazionale – la Rete dei Patrioti, di cui ora siede nel consiglio direttivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova.

Gli altri temi - Draghi ha poi cambiato argomenti, Il governo scioglierà Forza Nuova? 'La questione è all'attenzione nostra ma anche a quella dei magistrati che stanno continuando le indagini e ... Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Forza Nuova "ormai non è che una brutta ombra di ciò che era" e scioglierla "sarebbe come sciogliere un cubetto di ghiaccio in un iceberg." Roma, 12 ott. (askanews) - 'La questione è all'attenzione nostra e dei magistrati, che stanno facendo le loro considerazioni: stiamo riflettendo'.