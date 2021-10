Forza Nuova: Draghi valuta lo scioglimento dopo gli scontri di Roma e l’assalto alla Cgil, oscurato sito web (Di martedì 12 ottobre 2021) Il premier Draghi valuta l’potesi scioglimento per Forza Nuova, al centro delle indagini della Procura di Roma dopo gli scontri e l’assalto alla sede Cgil della Capitale durante i cortei No Green pass del 9 ottobre scorso. Nelle ultime ore 2 mozioni sono state depositate contro il movimento, rispettivamente da Pd e Italia Viva-Psi. Per le violenze e l’assalto al sindacato sono finiti in manette, tra le 12 persone arrestate, il leader nazionale Roberto Fiore e quello Romano Giuliano Castellino. A seguito dell’apertura di 2 fascicoli di indagine, disposto il sequestro del sito internet di FN. Forza Nuova: mozioni ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Il premierl’potesiper, al centro delle indagini della Procura diglisededella Capitale durante i cortei No Green pass del 9 ottobre scorso. Nelle ultime ore 2 mozioni sono state depositate contro il movimento, rispettivamente da Pd e Italia Viva-Psi. Per le violenze eal sindacato sono finiti in manette, tra le 12 persone arrestate, il leader nazionale Roberto Fiore e quellono Giuliano Castellino. A seguito dell’apertura di 2 fascicoli di indagine, disposto il sequestro delinternet di FN.: mozioni ...

