Forza Nuova, direttore Questione Giustizia: “Decreto? Non vedo condizioni di pericolo” (Di martedì 12 ottobre 2021) “La logica dello scioglimento per Decreto legge è estrema, assoluta ed emergenziale. Indica un pericolo imminente ed estremamente insidioso per la democrazia, ed io non vedo al momento le condizioni”. Ne parla con l’Adnkronos Nello Rossi, ex magistrato e direttore del periodico di Magistratura Democratica, Questione Giustizia che nell’ambito del dibattito sulle modalità di un eventuale scioglimento di Forza Nuova afferma: “Io credo onestamente che la democrazia vada difesa innanzitutto con le armi della democrazia e non è un caso che la rivista che dirigo ha deciso di aderire alla manifestazione indetta dai sindacati, perché è una forma di manifestazione democratica che segnala che c’è sensibilità e reazione di fronte a quanto ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) “La logica dello scioglimento perlegge è estrema, assoluta ed emergenziale. Indica unimminente ed estremamente insidioso per la democrazia, ed io nonal momento le”. Ne parla con l’Adnkronos Nello Rossi, ex magistrato edel periodico di Magistratura Democratica,che nell’ambito del dibattito sulle modalità di un eventuale scioglimento diafferma: “Io credo onestamente che la democrazia vada difesa innanzitutto con le armi della democrazia e non è un caso che la rivista che dirigo ha deciso di aderire alla manifestazione indetta dai sindacati, perché è una forma di manifestazione democratica che segnala che c’è sensibilità e reazione di fronte a quanto ...

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - fanpage : La senatrice a vita Liliana #Segre ha firmato la mozione per sciogliere tutti i movimenti neofascisti - uolller : RT @BiondoNik: E poi arriva il Prof. Orsina e vi spiega: 1) che non c'è un pericolo fascista come nel '22; 2) la richiesta di scioglimento… - mautortorella : RT @ilriformista: Solo i regimi sciolgono i partiti come #ForzaNuova: neanche il Partito Comunista si è mai sognato di chiedere sciogliment… -