Forza Nuova | Baldassarre | “Se Pd va avanti con mozione | rischio crisi governo”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Decreto legge per un eventuale scioglimento dio provvedimento in caso di accertamento della Magistratura della natura neofascista del partito? “Da un punto di vista costituzionale entrambe le alternative sono possibili. La differenza sta nelle conseguenze politiche”. Se il Partito democratico vacon lapresentata alla Camera e al Senato, sostenuta anche da Leu e M5S “ilè ladi. Ammesso che non venga cambiata la, con un provvedimento approvato da tutti i partiti che appoggiano l’Esecutivo che al momento non c’è”. Ne parla con l’Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio. Secondo, “ben altra via sarebbe quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza Nuova

I firmatari del comunicato di, pubblicato domenica, in cui si afferma che "il popolo ha alzato la testa" e che "il livello dello scontro non si fermerà", sono indagati dalla Procura di Roma per istigazione a delinquere ...Si tratta dei quattro firmatari del comunicato 'Altro che. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà', pubblicato sul sito dopo gli scontri di sabato scorso bella ...Io Apro è un partito che guida proteste con l'estrema destra sul palco, ma si dice a-partitico. Abbiamo intervistato Umberto Carriera.La prima cittadina cinquestelle non ce la fa a superare il primo turno in una sfida che è stata combattuta fra i primi tre. La sindaca uscente chiude quarta. Tra 15 giorni saranno fondamentali le alle ...