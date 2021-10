Forza Nuova, Baldassarre (ex Consulta): "Se Pd va avanti con mozione, rischio crisi Governo" (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Decreto legge per un eventuale scioglimento di Forza Nuova o provvedimento in caso di accertamento della Magistratura della natura neofascista del partito? "Da un punto di vista costituzionale entrambe le alternative sono possibili. La differenza sta nelle conseguenze politiche". Se il Partito democratico va avanti con la mozione presentata alla Camera e al Senato, sostenuta anche da Leu e M5s "il rischio è la crisi di Governo. Ammesso che non venga cambiata la mozione, con un provvedimento approvato da tutti i partiti che appoggiano l'Esecutivo che al momento non c'è". Ne parla con l'Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio Baldassarre. Secondo Baldassarre, "ben ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Decreto legge per un eventuale scioglimento dio provvedimento in caso di accertamento della Magistratura della natura neofascista del partito? "Da un punto di vista costituzionale entrambe le alternative sono possibili. La differenza sta nelle conseguenze politiche". Se il Partito democratico vacon lapresentata alla Camera e al Senato, sostenuta anche da Leu e M5s "ilè ladi. Ammesso che non venga cambiata la, con un provvedimento approvato da tutti i partiti che appoggiano l'Esecutivo che al momento non c'è". Ne parla con l'Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio. Secondo, "ben ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - Stefyndq : RT @autocostruttore: Il Viminale blocca le manifestazioni: vietati i cortei contro il green pass Sequestrato il sito di Forza Nuova. Tranq… - c_lupo : RT @CicRosina: e se poi fondano forza nuova viva? -