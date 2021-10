Forza Nuova, arrestati i leader e oscurato il sito internet (Di martedì 12 ottobre 2021) Il movimento Forza Nuova è nel mirino degli inquirenti dopo l’arresto dei leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Pd e Italia Viva chiedono lo scioglimento. Dopo il corteo No Green Pass e l’assalto alla Cgil sono due i fascicoli aperti in procura. oscurato preventivamente il sito internet del movimento. Gli scontri di sabato: tra gli arrestati i leader Castellino e Fiore L’assalto alla sede del sindacato Cgil di sabato ha portato all’arresto di dodici persone. Tra queste il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e quello romano Giuliano Castellino, l’attivista Pamela Testa, l’ex Nar Luigi Aronica e Biagio Passaro, leader del gruppo ‘IoApro’. Come riporta AdnKronos, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Il movimentoè nel mirino degli inquirenti dopo l’arresto deiRoberto Fiore e Giuliano Castellino. Pd e Italia Viva chiedono lo scioglimento. Dopo il corteo No Green Pass e l’assalto alla Cgil sono due i fascicoli aperti in procura.preventivamente ildel movimento. Gli scontri di sabato: tra gliCastellino e Fiore L’assalto alla sede del sindacato Cgil di sabato ha portato all’arresto di dodici persone. Tra queste ilnazionale diRoberto Fiore e quello romano Giuliano Castellino, l’attivista Pamela Testa, l’ex Nar Luigi Aronica e Biagio Passaro,del gruppo ‘IoApro’. Come riporta AdnKronos, le ...

