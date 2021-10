Fortnite: Epic Games riconosce che la modalità Impostori è ispirata a quella di Among Us (Di martedì 12 ottobre 2021) Con l'arrivo della patch 18.20 di Fortnite, Epic Games ha colto l'occasione per "chiarire" che, in effetti, la modalità Impostori è basata su Among Us, il popolare videogioco di ruolo di deduzione sociale di Innersloth. Tutto questo dopo le polemiche provocate durante il suo lancio, non dando credito al videogioco del piccolo studio. Epic Games ha pubblicato una breve voce sul blog ufficiale di Fortnite che descrive in dettaglio alcuni dei cambiamenti e delle novità più importanti nella patch 18.20. Tuttavia, in una delle modifiche relative alla modalità di gioco Impostori (dopo questo aggiornamento i giocatori possono scegliere un ruolo, e c'è anche la chat vocale), è stata aggiunta una curiosa ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021) Con l'arrivo della patch 18.20 diha colto l'occasione per "chiarire" che, in effetti, laè basata suUs, il popolare videogioco di ruolo di deduzione sociale di Innersloth. Tutto questo dopo le polemiche provocate durante il suo lancio, non dando credito al videogioco del piccolo studio.ha pubblicato una breve voce sul blog ufficiale diche descrive in dettaglio alcuni dei cambiamenti e delle novità più importanti nella patch 18.20. Tuttavia, in una delle modifiche relative alladi gioco(dopo questo aggiornamento i giocatori possono scegliere un ruolo, e c'è anche la chat vocale), è stata aggiunta una curiosa ...

