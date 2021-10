Fondo da 1 | 5 milioni di euro per introdurre l’educazione finanziaria e digitale a scuola

(Di martedì 12 ottobre 2021) "È oggi il momento giusto perl'educazionenei piani didattici delle scuole italiane: il mondo sta cambiando velocemente e i nostri giovani, così come gli adulti, hanno bisogno di queste competenze per affrontare meglio il futuro". L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fondo milioni

Il Sole 24 ORE

...dell'arte italiana contemporanea ha davvero garanzia di essere sostenuto e perseguito fino in. Italian Council nelle prime nove edizioni ha finanziato, con poco più di 10di euro, un ...Il contributo viene erogato aperduto nella misura del 90% delle spese sostenute ammissibili e viene concesso nel limite massimo di un milione di euro per ogni intervento. I costi ammissibili ...MILANO - On line un nuovo bando di Fondazione Cariplo 'Networking, ricerca e formazione sulla Sindrome Post - Covid' con scadenza il prossimo 15 dicembre e con risorse pari a 2 milioni di euro, alla..Sta per essere attivato il nuovo Fondo 394, uno dei primi progetti del PNRR per favorire la transizione digitale e verde delle Pmi italiane. Già dal 28 ottobre le aziende potranno inoltrare le domande ...