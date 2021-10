Fondazione An, Valentino: “Basta speculazioni, ecco la verità sui locali di via Paisiello e Forza Nuova” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Al fine di porre termine alle speculazioni che stanno caratterizzando l’utilizzazione da parte di Forza Nuova dell’appartamento di proprietà della Fondazione di Alleanza Nazionale, è opportuno far presente quanto segue”. Il presidente Giuseppe Valentino torna di nuovo sulle strumentali notizie diffuse in questi giorni e chiarisce una volta per tutte i termini della questione in una nota precisa e inequivocabile. “L’appartamento di cui si discute sulla stampa era stato affittato dalla Fondazione alla Società “Amici de Il Giornale d’Italia” (CF: 12014641000) che lo ha condotto in ragione di un contratto stipulato in data 1.1.2017. Qualche tempo dopo, la Società locataria ha cessato il pagamento dei canoni di locazione e ciò ha indotto la Fondazione ad avviare un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) “Al fine di porre termine alleche stanno caratterizzando l’utilizzazione da parte didell’appartamento di proprietà delladi Alleanza Nazionale, è opportuno far presente quanto segue”. Il presidente Giuseppetorna di nuovo sulle strumentali notizie diffuse in questi giorni e chiarisce una volta per tutte i termini della questione in una nota precisa e inequivocabile. “L’appartamento di cui si discute sulla stampa era stato affittato dallaalla Società “Amici de Il Giornale d’Italia” (CF: 12014641000) che lo ha condotto in ragione di un contratto stipulato in data 1.1.2017. Qualche tempo dopo, la Società locataria ha cessato il pagamento dei canoni di locazione e ciò ha indotto laad avviare un ...

zazoomblog : Fondazione An Valentino: “Basta speculazioni ecco la verità sui locali di via Paisiello e Forza Nuova” -… - medusasgayze : @creniade La cosa più bella è il mix Fondazione Prada, vestita in Valentino e quei 2k al mese che messi così paiono un paradosso. - creniade : @medusasgayze No era solo quello. Facevo questo colloquio da Fondazione Prada, vestita tutta in Valentino e davanti… - Dedo20302288 : A #Torino #mostra nel #ParcodelValentino di @fondsrr /arti-visive/arte-contemporanea/2021/10/a-torino-mostra-nel-p… - fondsrr : RT @c1aud1: A #Torino mostra nel #Parco del #Valentino di Fondazione .@fondsrr e .@BiennaleDemocr . Le 4 tappe -