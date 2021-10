Fomenta la rivolta e pesta i manifestanti? Clamoroso, ecco chi è l'agente infiltrato: la sua identità e il sospetto (Di martedì 12 ottobre 2021) Il caso del poliziotto infiltrato al corteo di sabato contro il Green pass è partito da un filmato diffuso ieri sul web, e che sta infiammando i social network. Si vede un uomo, con maglietta grigia e mascherina, che prende parte agli scontri di Roma: prima circonda insieme ai manifestanti la camionetta della polizia in piazzale Flaminio; successivamente, aggredisce insieme agli agenti uno dei manifestanti bloccato, prendendolo a pugni mentre si trova già immobilizzato e a terra. La polemica è esplosa sui social, poi la svolta mentre le voci più disparate si rincorrevano: ieri l'agente si è presentato spontaneamente in Questura. Ora sarà segnalato all'autorità giudiziaria che ne valuterà l'operato. Ieri sui social network è circolata anche l'ipotesi che l'uomo fosse un importante dirigente di un commissariato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Il caso del poliziottoal corteo di sabato contro il Green pass è partito da un filmato diffuso ieri sul web, e che sta infiammando i social network. Si vede un uomo, con maglietta grigia e mascherina, che prende parte agli scontri di Roma: prima circonda insieme aila camionetta della polizia in piazzale Flaminio; successivamente, aggredisce insieme agli agenti uno deibloccato, prendendolo a pugni mentre si trova già immobilizzato e a terra. La polemica è esplosa sui social, poi la svolta mentre le voci più disparate si rincorrevano: ieri l'si è presentato spontaneamente in Questura. Ora sarà segnalato all'autorità giudiziaria che ne valuterà l'operato. Ieri sui social network è circolata anche l'ipotesi che l'uomo fosse un importante dirigente di un commissariato ...

Advertising

Marco_chp1 : RT @Libero_official: Sono in corso le indagini per accertare l'identità dell'uomo che negli scontri a #Roma prima ha picchiato un manifesta… - Nicolet39750675 : RT @viaggrego: Prima #Calci e #Pugni a un #manifestante poi fomenta la #rivolta: il #Video dell’uomo di #Lamorgese che indigna l’#Italia ht… - Simone_Gpg : RT @viaggrego: Prima #Calci e #Pugni a un #manifestante poi fomenta la #rivolta: il #Video dell’uomo di #Lamorgese che indigna l’#Italia ht… - erreoess : RT @Libero_official: Sono in corso le indagini per accertare l'identità dell'uomo che negli scontri a #Roma prima ha picchiato un manifesta… - gratacasola : Anche Libero comincia a credere ai complotti! -