Fognini-Tsitsipas oggi, terzo turno Masters 1000 Indian Wells: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di martedì 12 ottobre 2021) Fabio Fognini affronterà Stefanos Tsitsipas nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Si preannuncia una sfida davvero durissima per il tennista italiano, chiamato ad affrontare il numero 3 del mondo. Il ligure dovrà inventarsi una vera e propria magia se vorrà impensierire il fortissimo greco e cercare di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il 34enne, attuale numero 30 del ranking ATP, ha esordito battendo il tedesco Struff al terzo set, ma ora servirà alzare il livello del gioco per provare a creare qualche grattacapo alla testa di serie numero 2, che al debutto ha demolito lo spagnolo Pedro Martinez. I due giocatori scenderanno in campo nella notte italiana di mercoledì 13 ottobre, visto che stiamo ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Fabioaffronterà Stefanosneldeldi. Si preannuncia una sfida davvero durissima per il tennista italiano, chiamato ad affrontare il numero 3 del mondo. Il ligure dovrà inventarsi una vera e propria magia se vorrà impensierire il fortissimo greco e cercare di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il 34enne, attuale numero 30 del ranking ATP, ha esordito battendo il tedesco Struff alset, ma ora servirà alzare il livello del gioco per provare a creare qualche grattacapo alla testa di serie numero 2, che al debutto ha demolito lo spagnolo Pedro Martinez. I due giocatori scenderanno in campo nella notte italiana di mercoledì 13 ottobre, visto che stiamo ...

