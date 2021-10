Fmi: ripresa perde slancio, taglia Pil globale 2021 al 5,9% (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. -(Adnkronos) - Dopo l'impatto devastante della crisi aperta dalla pandemia "continua la ripresa globale ma il suo slancio si è indebolito" per via anche della diffusione della variante Delta che "frena un pieno ritorno alla normalità". Lo prevede il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook appena diffuso, aggiustando le stime per il Pil globale che per quest'anno è previsto in crescita del 5,9%, con un taglio di 0,1 punti sulla previsione fatta nello scorso luglio. Invariata invece la stima per il 2022 a +4,9%. Il Fondo evidenzia come il combinato fra pandemia e problemi nelle catene di approvvigionamento globali ha provocato "problemi nelle forniture più lunghe del previsto, alimentando ulteriormente l'inflazione in molti paesi". Nel complesso, osserva il Fondo nella nota firmata dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. -(Adnkronos) - Dopo l'impatto devastante della crisi aperta dalla pandemia "continua lama il suosi è indebolito" per via anche della diffusione della variante Delta che "frena un pieno ritorno alla normalità". Lo prevede il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook appena diffuso, aggiustando le stime per il Pilche per quest'anno è previsto in crescita del 5,9%, con un taglio di 0,1 punti sulla previsione fatta nello scorso luglio. Invariata invece la stima per il 2022 a +4,9%. Il Fondo evidenzia come il combinato fra pandemia e problemi nelle catene di approvvigionamento globali ha provocato "problemi nelle forniture più lunghe del previsto, alimentando ulteriormente l'inflazione in molti paesi". Nel complesso, osserva il Fondo nella nota firmata dalla ...

