Fmi | crescita 2021 rivista al rialzo solo per Italia e Francia | ' gelata' per Usa

Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Assieme all'Italia è la Francia l'unica grande economia a registrare un miglioramento delle stime per il 2021 da parte del Fondo Monetario Internazionale che prevede per Parigi quest'anno un Pil a +6,3% (+0,5 punti sulla previsione di luglio) mentre nel 2022 è previsto +3,9%. Stima in calo in per la Germania, attesa nel 2021 in crescita del 3,1%, (-0,5 punti su luglio) anche se il prossimo anno la crescita è prevista al 4,6% (+0,5 punti). Nel complesso l'eurozona è stimata in crescita quest'anno del 5,0 (+0,4 punti su luglio, grazie al balzo di Italia e Francia) e nel 2022 del 4,3% (invariata). Forte crescita (anche se tagliata di 0,2 punti) attesa quest'anno per il Regno Unito con un Pil ...

