FMI: al rialzo la stima della ripresa italiana nel 2021 (+5,8%) ma cresce anche la disoccupazione (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – anche il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto al rialzo le le previsioni di ripresa economica dell'Italia di quest'anno al +5,8% per il 2021, mentre ha confermato la stima di crescita del PIL 2022 al +4,2%. Nel World Economic Outlook pubblicato in occasione delle assemblee autunnali, FMI ha previsto anche una disoccupazione in crescita in Italia: al 10,3% sulla media di quest'anno e all'11,6% il prossimo, sopra la media dell'area euro stimata all'8% quest'anno e all'8,1% nel 2022. Conti pubblici italiani ancora sotto forte pressione quest'anno, mentre dal 2022 inizieranno a mostrare miglioramenti. Secondo il Fondo monetario internazionale, il deficit di Bilancio, che nel 2019 si era ridotto all'1,6% del PIL e che nel 2020 era ...

