Flick | “Germania prima Nazionale europea ai Mondiali? Una soddisfazione | stiamo lavorando bene”

Il CT della Germania, Hansi Flick, ha parlato della qualificazione ai Mondiali già ottenuta dalla sua Nazionale. Queste le sue parole alla Bild: "prima Nazionale europea a qualificarci ai Mondiali? Siamo soddisfatti. stiamo facendo un buon lavoro. Ci siamo qualificati rapidamente, ottenendo 5 vittorie da quando sono arrivato. Per quanto riguarda lo stato d'animo, devo congratularmi con la mia squadra. Nel primo tempo ci è mancata un po' di precisione, ma poi abbiamo segnato il primo gol ed è stato tutto facile. Abbiamo visto nella ripresa la grinta che è mancata un po' nel primo tempo".

