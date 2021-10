(Di martedì 12 ottobre 2021) Il patron dellaRocconon ha intenzione di rinunciare facilmente a Dusan. Come riporta la Tgr Rai Toscana, il presidente dei viola avrebbe infatti riuna quattro prima di Natale. A questo summit prenderebbero parte Dusan, la sua, i suoie ovviamente una rappresentanza della, tra cuistesso. La società non ha infatti preso bene le richieste dell’entourage del giocatore. L’agenzia Sports Office e in particolare l’agente Darko Ristic hanno intenzione di ottenere il massimo sia dallache dal futuro club del calciatore. Una situazione tutt’altro che gradita a, determinato a ...

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, caso #Vlahovic: #Commisso furioso, chiesto un incontro con procuratori e famiglia - GabePucci1 : RT @ClaudioMasini7: Mi pare di aver letto un accostamento del caso #Vlahovic alle 'scottanti' situazioni contrattuali di #Saponara e #Calle… - DuccioMarinai : RT @ClaudioMasini7: Mi pare di aver letto un accostamento del caso #Vlahovic alle 'scottanti' situazioni contrattuali di #Saponara e #Calle… - infoitsport : Caso Vlahovic, Cassano: 'Americanata di Commisso, ma è un autogol. Ora la Fiorentina rischia un bagno di sangue' - ClaudioMasini7 : Mi pare di aver letto un accostamento del caso #Vlahovic alle 'scottanti' situazioni contrattuali di #Saponara e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina caso

... di origini bosniache e che ricordiamo in Italia con le maglie di, Lecce e Novara però ...21, mentre poi si sale già a quota 6,25 indi pareggio (naturalmente segno X) e fino a 12 volte ...IL PESO DELLA CELEBRITA' - Un gol atteso e bramato da Lucca che, non a, stava vivendo un ... Milan, Inter, Juve, ma anchee Atalanta stanno lavorando per strapparlo alla concorrenza a ...Fiorentina, caso Vlahovic: Commisso furioso, chiesto un incontro a quattro con procuratori e famiglia prima di Natale.Aleksej Miranchuk in campionato ha avuto le sue chance. Anche importanti. Gasp l’ha messo titolare due volte (Fiorentina in casa e Salernitana in trasferta), ma in entrambi i casi ha bucato ed è stato ...