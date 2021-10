FIFA 22: Electronic Arts e FIFPRO rinnovano la partnership (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi, Electronics Arts e FIFPRO, il rappresentante globale dei calciatori professionisti, hanno annunciato un’estensione della loro partnership. Il rinnovato impegno a lungo termine supporta il continuo investimento di EA SPORTS nel futuro del calcio e consente ulteriormente a EA SPORTS di offrire la più grande e autentica esperienza calcistica a più di 150 milioni di giocatori a livello globale. Negli ultimi 28 anni, EA SPORTS ha creato il più grande gioco sportivo del mondo – amato dai fan, dai giocatori e dalla comunità calcistica di tutto il mondo. La forza collettiva del franchise calcistico di EA SPORTS è alimentata da oltre 300 partner con licenza, tra cui FIFPRO, che contribuiscono a generare l’autenticità ineguagliabile del gioco, sia ora che in futuro. Oltre alle migliaia di nomi e ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi,, il rappresentante globale dei calciatori professionisti, hanno annunciato un’estensione della loro. Il rinnovato impegno a lungo termine supporta il continuo investimento di EA SPORTS nel futuro del calcio e consente ulteriormente a EA SPORTS di offrire la più grande e autentica esperienza calcistica a più di 150 milioni di giocatori a livello globale. Negli ultimi 28 anni, EA SPORTS ha creato il più grande gioco sportivo del mondo – amato dai fan, dai giocatori e dalla comunità calcistica di tutto il mondo. La forza collettiva del franchise calcistico di EA SPORTS è alimentata da oltre 300 partner con licenza, tra cui, che contribuiscono a generare l’autenticità ineguagliabile del gioco, sia ora che in futuro. Oltre alle migliaia di nomi e ...

