Festival Mimesis 23 | 29 | 30 ottobre e dal 4 al 6 novembre 2021

(Di martedì 12 ottobre 2021) Al via a Udine l’ottava edizione del. Per tre fine settimana consecutivi, i maggiori protagonisti del dibattito culturale italiano e internazionale animeranno un confronto interdisciplinare tra arte, scienza e filosofia. Torna anche il Premio “Udine Filosofia”, giunto alla sua terza edizione: premiati Massimo Recalcati e Achille Varzi Torna a Udine il, la manifestazione a cura dell’associazione “Territori delle idee” che dal 2015 porta a Udine il meglio della cultura umanistica e scientifica allo scopo di sviluppare un dialogo comune sui temi più urgenti della contemporaneità.Quest’anno il tema sarà “Dante nell’epoca del digitale”: Dante Alighieri è stato colui che meglio ha saputo esprimere la propria epoca in tutte le sue sfaccettature, restituendola sotto forma di grandiosa ...

Dal 23 al 29 ottobre e dal 4 al 6 novembre , torna a Udine il 2021 , giunto all'ottava edizione, a cura di Luca Taddio e realizzato in collaborazione con Damiano Cantone , Franco Fabbro e Silvia Capodivacca . Per tre fine settimana consecutivi, i maggiori protagonisti del dibattito culturale italiano e internazionale animeranno un confronto interdisciplinare tra arte, scienza e filosofia.