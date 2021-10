Fedez nella bufera per la frase sul concerto di Emma Marrone: “Che cosa ho detto di male?”. Lei replica: “Stai sereno”. Ecco cos’è accaduto (Di martedì 12 ottobre 2021) Federico Lucia, in arte Fedez, è nuovamente nell’occhio del ciclone (social). Il motivo? Una frase pronunciata nel corso di una puntata di Muschio Selvaggio, podcast in cui è protagonista insieme a Luis Sal. “Io non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Anni fa andai a un concerto di Emma Marrone, a Roma. Ero convinto di vedere un concerto di quelli che sono abituato a vedere”, ha esordito il rapper milanese. Poi ha spiegato: “Invece erano tutti seduti. E vi dico: era un periodo in cui Emma era anche super in hype (godeva di molta popolarità, ndr). Non capisco perché, forse era un pubblico comodo”. nella giornata di ieri 11 ottobre, qualcuno (presumibilmente un fan della cantante salentina) ha rilanciato questa frase, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Federico Lucia, in arte, è nuovamente nell’occhio del ciclone (social). Il motivo? Unapronunciata nel corso di una puntata di Muschio Selvaggio, podcast in cui è protagonista insieme a Luis Sal. “Io non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Anni fa andai a undi, a Roma. Ero convinto di vedere undi quelli che sono abituato a vedere”, ha esordito il rapper milanese. Poi ha spiegato: “Invece erano tutti seduti. E vi dico: era un periodo in cuiera anche super in hype (godeva di molta popolarità, ndr). Non capisco perché, forse era un pubblico comodo”.giornata di ieri 11 ottobre, qualcuno (presumibilmente un fan della cantante salentina) ha rilanciato questa, ...

fefe99400454 : @Fedez @MarroneEmma Ma nella vita non avete niente di meglio da fare che creare polemiche ogni due secondi? - angelo_righi : @Fedez ciao da Angelo righi mi piacerebbe molto poter parlare con te Federico perché visto che tu ai molta visi… - s7r0nz0 : Pure io nella vita voglio trovare qualcuno che mi faccia le torte di compleanno a tema “la mia passione” ???? - vodkalmelone : punto a un matrimonio come questo nella vita - AdalbertoPadano : @Fedez @MarroneEmma Federico non dire bugie per piacere. Sii onesto almeno una volta nella tua vita. Ricorda che no… -