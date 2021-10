Fedez contro Emma Marrone? Si scatena la polemica social (FOTO) (Di martedì 12 ottobre 2021) Fedez, durante il podcast Mucchio Selvaggio, si è lasciato andare ad una aneddoto che riguarda Emma Marrone. Le sue frasi hanno scatenato il web. Fedez e Emma MarroneI social sono sempre attenti a qualsiasi frase pronunciata da personalità importanti. Certe volte, però, basta un attimo e la situazione diventa inspiegabilmente pesante. Ed è quello che è capitato al rapper milanese Fedez. L’artista, durante il podcast Mucchio Selvaggio, si è lasciato andare ad un aneddoto che riguarda Emma Marrone. Il podcast fatto insieme a Luis Sal permette di chiacchierare di vari temi e con ospiti importanti. In questo caso, si parlava di musica con altri ospiti intervenuti al podcast. Così, ... Leggi su chenews (Di martedì 12 ottobre 2021), durante il podcast Mucchio Selvaggio, si è lasciato andare ad una aneddoto che riguarda. Le sue frasi hannoto il web.sono sempre attenti a qualsiasi frase pronunciata da personalità importanti. Certe volte, però, basta un attimo e la situazione diventa inspiegabilmente pesante. Ed è quello che è capitato al rapper milanese. L’artista, durante il podcast Mucchio Selvaggio, si è lasciato andare ad un aneddoto che riguarda. Il podcast fatto insieme a Luis Sal permette di chiacchierare di vari temi e con ospiti importanti. In questo caso, si parlava di musica con altri ospiti intervenuti al podcast. Così, ...

nonrompetelamin : @Fedez @MarroneEmma Raga comunque siete proprio fuori dal mondo se ve la prendete per cose simili. Vi attaccate a '… - breavthinn : RT @believeinmusic_: a me fa troppo morire Fedez che dopo aver ricevuto una querela dovrebbe stare in silenzio religioso e invece fa mille… - Browin93 : @scemadinatale Andiamo bene.. Ovviamente su instagram nelle fanpage che seguo di Annalisa leggevo post Contro fedez… - LaStefi_P : ?? adoro. L’ironia è un’ottimo filtro contro certe perfidie - panelelasalame : MI FA VOLARE ? PS. Ovviamente nulla contro Fedez che non ha detto nulla di male. Io sono andata al concerto di Ma… -