Federer e il regalo a Carola e Vittoria | una settimana all’Accademia di Nadal FOTO

(Di martedì 12 ottobre 2021) Rogerfu molto colpito dal video che ritraevaPessina eOliveri palleggiare sui tetti di Finale Ligure; tanto da partecipare a una riproposizione del filmato targato Barilla. Dopo aver conosciuto le due ragazze ed essersi emozionato per il significato della clip, il tennista svizzero ha promesso in dono unadi Rafael. Detto, fatto: non appena la situazione relativa ai contagi da Coronavirus si è quantomeno stabilizzata, il campione elvetico ha permesso alle ragazze italiane di raggiungere Manacor, così da incontraree poter usufruire della nota struttura. La Federazione Italiana Tennis ha condiviso con gli appassionati uno scatto raffigurantee Rafa, insieme a ...

Advertising

Pelamity : @perelaa @66thand2nd So a malapena che Federer è svizzero ma mi sa che ne prenderò dieci copie, perfetto regalo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Federer regalo

Sportface.it

rimane molto colpito da quel video e promette alle due ragazze un: una settimana in Spagna all'Accademia di Rafael Nadal . Dopo un inevitabile periodo di attesa dovuto alle restrizioni ...... GOAT del tennis, superando i 20 Majors - record di Rogere Rafa Nadal e chiudere il ... Così come aveva pensato di fare unalla moglie per l'anniversario di matrimonio del 12 settembr e, ...Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Durante il primo lockdown, nell'aprile 2020, Carola Pessina e Vittoria Oliveri diventano protagoniste del web con un ...Lo spessore di un campione si misura anche dal valore delle sue parole. E per l’ennesima volta, Roger Federer ha dimostrato di essere un campione dentro e fuori dal campo, mantenendo la parola data. F ...