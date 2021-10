Fascismo, la Meloni si sgancia. Svolta di Fratelli d'Italia Rampelli: "Voteremo la mozione per sciogliere FN" (Di martedì 12 ottobre 2021) "Noi siamo favorevoli" alla mozione per lo scioglimento di Forza Nuova. "Abbiamo già detto che la Voteremo". Lo ha detto Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, a Radio24. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 ottobre 2021) "Noi siamo favorevoli" allaper lo scioglimento di Forza Nuova. "Abbiamo già detto che la". Lo ha detto Fabio, deputato did', a Radio24. Segui su affarni.it

fattoquotidiano : PER LA MELONI 'NON E' CHIARA' LA MATRICE NERA Non le sono bastate le immagini degli esponenti di Forza Nuova che a… - borghi_claudio : @Rec0veraty Ma lo sanno perfettamente. Se le decisioni assurde sono del loro amichetto Speranza allora vanno bene,… - HuffPostItalia : Neanche sul fascismo Forza Italia molla Salvini e Meloni - GiudiVera : RT @PieraBelfanti: Giorgia Meloni travolta sui social: 'Prendi le distanze dal fascismo, il resto è solo bla bla bla' - Spooky_The_Tuff : RT @HuffPostItalia: Neanche sul fascismo Forza Italia molla Salvini e Meloni -