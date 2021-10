Fair play finanziario, proposta shock di Rummenigge: quali squadre rimarrebbero fuori? (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ex presidente del Bayern Monaco, Karl Heinz Rummenigge propone un Fair play finanziario rigoroso che escluderebbe tanti club dalla Champions. La scorsa primavera, poco prima della fine dei campionati, il mondo del calcio è stato scosso dal tentativo di creazione della Superlega. Real Madrid, Barcellona e Juventus hanno cercato di sorpassare l’Uefa creando un campionato a cui avrebbero partecipato solo i club più ricchi del pianeta. Al progetto avevano aderito in Italia anche Milan e Inter e tra le big estere c’erano anche l’Atletico Madrid, il Liverpool il Manchester e altre quattro formazioni inglesi. Nelle idee dei presidenti c’era quella di aggiungere alla lista anche il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco, ma proprio queste due formazioni hanno fatto saltare tutto. Il mancato appoggio dei due ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ex presidente del Bayern Monaco, Karl Heinzpropone unrigoroso che escluderebbe tanti club dalla Champions. La scorsa primavera, poco prima della fine dei campionati, il mondo del calcio è stato scosso dal tentativo di creazione della Superlega. Real Madrid, Barcellona e Juventus hanno cercato di sorpassare l’Uefa creando un campionato a cui avrebbero partecipato solo i club più ricchi del pianeta. Al progetto avevano aderito in Italia anche Milan e Inter e tra le big estere c’erano anche l’Atletico Madrid, il Liverpool il Manchester e altre quattro formazioni inglesi. Nelle idee dei presidenti c’era quella di aggiungere alla lista anche il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco, ma proprio queste due formazioni hanno fatto saltare tutto. Il mancato appoggio dei due ...

