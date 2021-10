Fabiani: “Saremo protagonisti nel mercato di gennaio. Vi spiego perché ho scelto la Salernitana” (Di martedì 12 ottobre 2021) Il direttore generale della Salernitana, Angelo Fabiani, ha parlato così ai microfoni di Telecolore:“Si sono avvicinati tanti personaggi alla Salernitana che volevano appropriarsi delle quote, hanno intuito che c’era un fondo cassa importante e un bilancio in attivo di circa 5 milioni. Sapevano tutti che in A ci sono introiti di ogni genere. Evidentemente non erano persone serie, volevano comprare la società con i soldi…della società. Bene hanno fatto Lotito e Mezzaroma a nominare due trustee per garantire serietà e continuità aziendale, con l’obiettivo di lasciare la Salernitana in mani sicure. I disponenti sono tenuti all’oscuro di tutto proprio per garantire trasparenza. Purtroppo gli ex presidenti fanno parte del passato. Nel momento in cui arriverà una nuova proprietà, si circonderà di propri dirigenti e sarò il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Il direttore generale della, Angelo, ha parlato così ai microfoni di Telecolore:“Si sono avvicinati tanti personaggi allache volevano appropriarsi delle quote, hanno intuito che c’era un fondo cassa importante e un bilancio in attivo di circa 5 milioni. Sapevano tutti che in A ci sono introiti di ogni genere. Evidentemente non erano persone serie, volevano comprare la società con i soldi…della società. Bene hanno fatto Lotito e Mezzaroma a nominare due trustee per garantire serietà e continuità aziendale, con l’obiettivo di lasciare lain mani sicure. I disponenti sono tenuti all’oscuro di tutto proprio per garantire trasparenza. Purtroppo gli ex presidenti fanno parte del passato. Nel momento in cui arriverà una nuova proprietà, si circonderà di propri dirigenti e sarò il ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Salernitana, Fabiani: «Vi assicuro che a gennaio saremo protagonisti del mercato. Nuovo presidente...» - Ilovepaler… - fabiani_ilaria : Manuel da solo non ci riuscirà perché lei lo interrompe sempre. Non credo Aldo si voglia mettere in mezzo, quindi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabiani Saremo Giga Grandi Cucine, 40 licenziamenti: scatta lo sciopero ...partecipato anche il sindaco Sandro Fallani e il consigliere speciale della Regione Valerio Fabiani. Fallani annuncia che "saremo presenti al tavolo fissato per lunedì prossimo e resteremo al fianco ...

Giga Grandi Cucine, 40 lavoratori licenziati "Middleby non si fa carico della responsabilità sociale d'impresa " continua Fabiani - : noi ... Chiederemo a Middleby di farsi carico della sua parte di obblighi, e noi saremo accanto, perché qui ci ...

Fabiani: “Saremo protagonisti nel mercato di gennaio. Vi spiego perché ho scelto la Salernitana” alfredopedulla.com Giga Grandi Cucine, 40 lavoratori licenziati Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, stamani, 8 ottobre, si è recato al presidio dei lavoratori in sciopero davanti ai cancelli di Giga Grandi Cucine ...

Giga Grandi Cucine di Scandicci, azienda in liquidazione. Sciopero Fiom Cgil Giga Grandi Cucine di Scandicci, la proprietà ha comunicato al sindacato la messa in liquidazione dell’azienda, con conseguente licenziamento dei 40 ...

...partecipato anche il sindaco Sandro Fallani e il consigliere speciale della Regione Valerio. Fallani annuncia che "presenti al tavolo fissato per lunedì prossimo e resteremo al fianco ..."Middleby non si fa carico della responsabilità sociale d'impresa " continua- : noi ... Chiederemo a Middleby di farsi carico della sua parte di obblighi, e noiaccanto, perché qui ci ...Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, stamani, 8 ottobre, si è recato al presidio dei lavoratori in sciopero davanti ai cancelli di Giga Grandi Cucine ...Giga Grandi Cucine di Scandicci, la proprietà ha comunicato al sindacato la messa in liquidazione dell’azienda, con conseguente licenziamento dei 40 ...