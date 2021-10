Eziolino Capuano nuovo allenatore del Messina (Di martedì 12 ottobre 2021) Eziolino Capuano torna in panchina. È stato ingaggiato dal Messina impegnato nel girone C della Serie C. Capuano sarà presentato giovedì a mezzogiorno. Subentra a Salvatore Sullo licenziato dopo la sconfitta interna subita dal Monterosi. Il Messina è penultimo in classifica con 5 punti in 8 giornate. Lo staff di Eziolino Capuano è composto da Giuseppe Padovano, Giovanni Micallo, Marco Onorati, Alessandro Innocenti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021)torna in panchina. È stato ingaggiato dalimpegnato nel girone C della Serie C.sarà presentato giovedì a mezzogiorno. Subentra a Salvatore Sullo licenziato dopo la sconfitta interna subita dal Monterosi. Ilè penultimo in classifica con 5 punti in 8 giornate. Lo staff diè composto da Giuseppe Padovano, Giovanni Micallo, Marco Onorati, Alessandro Innocenti. L'articolo ilNapolista.

