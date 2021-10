Ex Miss Italia rivela il terribile dramma | “Mio padre è morto accanto a me”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Unatragedia che ha segnato la vita dell’exche si lascia andare altico racconto View this post on Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) Eleonora e suoAdriano Pedron erano molto legati fin quando unincidente non gli ha stroncato la vita. L’exL'articolo proviene da Inews.it.

Eleonora Pedron/ "Rabbia per morte di papà, morì prima che vincessi" "Tempo fa esistevano i concerti (riferendosi al fatto che da quando è scoppiato il covid gli eventi live si sono di ...Uscirà nelle librerie nella giornata di domani "L'ho fatto per te", il libro scritto da Eleonora Pedron, in cui la stessa ex, showgirl e conduttrice, racconta le difficoltà incontrate nella vita a causa di alcuni gravi lutti che l'hanno colpita, a cominciare da quella del padre . A maggio 2002, di ritorno da un ...Una terribile tragedia che ha segnato la vita dell’ex Miss Italia che si lascia andare al drammatico racconto Eleonora e suo padre Adriano Pedron erano molto legati fin quando un terribile incidente n ...Eleonora Pedron era in auto con suo padre morto in quell'incidente. Anche sua sorella è morta per un incidente e guidava sua madre ...