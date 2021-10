Euro2028, l’Italia si vuole candidare per ospitare la competizione (Di martedì 12 ottobre 2021) Gabriele Gavrina, nei giorni scorsi, ha dichiarato di voler candidare l’Italia per Euro2028: “Valuteremo una candidatura dell’Italia all’Europeo del 2028 o al Mondiale del 2030? Gabriele Gavrina, presidente del FIGC Oggi, la UEFA ha pubblicato ufficialmente il bando per presentare la propria candidatura, indicando i requisiti per candidare i propri stadi. Serviranno dieci stadi, e nello specifico servirà:– Almeno uno stadio con una capienza netta minima di 60.000 posti a sedere. – Almeno uno stadio, seppur siano consigliati due, con una capienza netta minima di 50.000 posti a sedere.– Almeno quattro stadi con una capienza netta minima di 40.000 posti a sedere. – Almeno tre stadi con una capienza netta minima di 30.000 posti a sedere. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: La FIGC si è espressa: ecco ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Gabriele Gavrina, nei giorni scorsi, ha dichiarato di volerper: “Valuteremo una candidatura delall’Europeo del 2028 o al Mondiale del 2030? Gabriele Gavrina, presidente del FIGC Oggi, la UEFA ha pubblicato ufficialmente il bando per presentare la propria candidatura, indicando i requisiti peri propri stadi. Serviranno dieci stadi, e nello specifico servirà:– Almeno uno stadio con una capienza netta minima di 60.000 posti a sedere. – Almeno uno stadio, seppur siano consigliati due, con una capienza netta minima di 50.000 posti a sedere.– Almeno quattro stadi con una capienza netta minima di 40.000 posti a sedere. – Almeno tre stadi con una capienza netta minima di 30.000 posti a sedere. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: La FIGC si è espressa: ecco ...

