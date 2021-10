Euro U21, Italia-Svezia 1-1 (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ terminata 1-1 la sfida tra Italia Under21 e Svezia, gara disputata a Monza valida per la qualificazione all’Europeo di categoria. Il giovane attaccante del Pisa Lucca ha sbloccato il risultato al 41? del primo tempo, nella ripresa gli svedesi hanno trovato il gol del pareggio nel finale, in pieno recupero, al 47? con Prica. Gli azzurrini salgono così a 10 punti nel Gruppo F, un punto in meno della Svezia capolista a 11. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ terminata 1-1 la sfida traUnder21 e, gara disputata a Monza valida per la qualificazione all’peo di categoria. Il giovane attaccante del Pisa Lucca ha sbloccato il risultato al 41? del primo tempo, nella ripresa gli svedesi hanno trovato il gol del pareggio nel finale, in pieno recupero, al 47? con Prica. Gli azzurrini salgono così a 10 punti nel Gruppo F, un punto in meno dellacapolista a 11.

