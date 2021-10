Euro U 21 | Azzurrini beffati finisce 1-1 con la Svezia

(Di martedì 12 ottobre 2021) MONZA (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 di Nicolato pareggia 1-1 ed è beffata dallanel finale dello scontro diretto al vertice del gruppo F di qualificazione ai prossimipei di categoria. Al Brianteo di Monza, non basta un gol di Lorenzo Lucca per mettere a segno il sorpasso sugli scandinavi e per mantenere il punteggio pieno dopo quattro giornate. Arriva al 92?, infatti, il pareggio svedese con Prica. Dal 1? il Ct conferma il tridente d’attacco con Colombo e Vignato ai lati dell’unica punta Lorenzo Lucca. L’attuale capocannoniere di Serie B è uno dei più attesi e non delude le aspettative. Dopo una prima mezz’ora sotto tono e un’occasione fallita al 39?, Lucca firma al 41? il suo primo gol azzurro con una spaccata in volo su cross di un ottimo Rovella, tra i migliori del centrocampo. Ritmi bassi anche nella ripresa. Ci prova subito Colombo ...

Tre vittorie e un pareggio in quattro partite per gli. E Nicolato si dice "soddisfatto" ma non nasconde la delusione: "Potevamo goderci il punteggio pieno per quanto espresso sul campo", ha ...L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Svezia 1 - 1 (1 - 0) in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F) giocato a Monza. I gol sono stati segnati al 41' del primo tempo ...L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Svezia 1-1 (1-0) in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F) giocato a Monza. I gol sono stati segnati al 41' del primo tempo da L ...Pioggia di medaglie per gli atleti azzurri con Sindrome di Down agli Euro TriGames. Con 105 vittorie, l'Italia è prima nel medagliere ...