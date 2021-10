Estrazioni del Lotto | Simbolotto | 10eLotto e SuperEnalotto | di oggi 12 ottobre 2021

Leggi su formatonews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Carissimi amici di Formatonews, anchesiamo qui, per seguire insieme a voi , tutti i numeri delledel, Simbo, SuperEnae 10edimartedì 12Eccoci al primo appuntamento settimanale con ledei vari concorsi; Quella dele ci sarà attorno alle 20, mentre a seguire, attorno alle 20,10 circa, ci sarà prima l’estrazione del Simboe poi l’attesissima sestina del SuperEna, con le relative quote. Il Jackpot in palio per la sestina vincente del concorso SuperEnadiè di circa 93.7 milioni di euro. Ovviamente noi seguiremo tutte le ...