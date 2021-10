Esteban Ocon | 58 giri senza pit stop Il pilota | “Vicino alla foratura…”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ben cinquantottodel Gran Premio della Turchiapassare per i box a cambiare le gomme. Un pitatteso tantissimo che, per stessa ammissione delfrancese, avrebbe potuto avere conseguenze gravi sulla gomma forandola.con la sua Alpine era partito ddodicesima posizione e ha chiuso la gara al decimo posto, quindi portando puntiscuderia transalpina. Un risultato accettabile in una corsa davvero complicata. Le parole di, scatta il sorriso: “Abbiamo concesso una pausa ai ragazzi…” Ecco le parole didell’Alpine riportate da Il Corriere dello Sport: “È stato piuttosto difficile, abbiamo concesso una pausa ai ...

Advertising

fuoripistanet : La gara record di Esteban Ocon, non succedeva dal ’93. - Nick_cannonier : @PierpaV *Ocon che nel 2018 buttó fuori Verstappen in Brasile ed Hamilton vinse il gp* = lui era un doppiato, ma lì… - Ilarya94 : RT @fishingwithaR18: Affrontare il lunedì mattina con la stessa smagliante cera avuta dall'anteriore destra di Esteban Ocon dopo 58 giri se… - tredicinove : RT @fishingwithaR18: Affrontare il lunedì mattina con la stessa smagliante cera avuta dall'anteriore destra di Esteban Ocon dopo 58 giri se… - fishingwithaR18 : Affrontare il lunedì mattina con la stessa smagliante cera avuta dall'anteriore destra di Esteban Ocon dopo 58 giri… -

Ultime Notizie dalla rete : Esteban Ocon

Il due volte vincitore della 24h di Le Mans resta dunque in Alpine con il francese. Daniel Ricciardo, vincitore del GP d'Italia 2021, mantiene il proprio ruolo in McLaren insieme al ...Le vetture elvetiche motorizzate Ferrari hanno chiuso il GP di Turchia in undicesima e dodicesima piazza, mancando di un soffio l'aggancio al decimo posto di. Purtroppo a finire sotto ...La scuderia transalpina sta ragionando su nuovi piani per il futuro: sul tavolo la possibilità di avere una seconda squadra per sviluppare giovani piloti e soluzioni tecniche ...Trionfa la seconda guida Mercedes, Leclerc quarto Hamilton è quinto, il pilota della Red Bull a più 6 in classifica ...