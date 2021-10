ESCLUSIVO: rischia di fermarsi subito il processo per il Ponte Morandi. Difese pronte e ricusare il Gup (Di martedì 12 ottobre 2021) A 3 giorni dall'udienza preliminare il pool di avvocati dei principali imputati chiederanno alla Corte di appello di Genova la ricusazione di Paola Faggioni, giudice dell'udienza preliminare per ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) A 3 giorni dall'udienza preliminare il pool di avvocati dei principali imputati chiederanno alla Corte di appello di Genova la ricusazione di Paola Faggioni, giudice dell'udienza preliminare per ...

Primo 'sit - in' della storia a Sigonella del SIAM contro il Green pass a pagamento Un tentativo di discriminazione sventato grazie all'intervento del Sindacato e che oggi rischia di ... si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del ...

