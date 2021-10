Esclude la crisi di governo e licenzia Lamorgese Così Salvini incalza Draghi il "pacificatore". Inside (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Se la macchina è fuori controllo non basta un genio come premier". E ancora: "Di alcuni ministri non ho né stima né fiducia". Matteo Salvini si presenta determinato e battagliero alla conferenza stampa del Centrodestra a Roma, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì dove Enrico Michetti sfida Roberto Gualtieri. Il leader leghista chiede un incontro, l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Se la macchina è fuori controllo non basta un genio come premier". E ancora: "Di alcuni ministri non ho né stima né fiducia". Matteosi presenta determinato e battagliero alla conferenza stampa del Centrodestra a Roma, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì dove Enrico Michetti sfida Roberto Gualtieri. Il leader leghista chiede un incontro, l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

