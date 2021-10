“Ero accanto a lui, poi è morto”. Il dramma di Eleonora Pedron, l’addio al papà dopo quell’incidente (Di martedì 12 ottobre 2021) Mai come questa volta Eleonora Pedron si è aperta. Un colpo al cuore e un ricordo che segna la vita per sempre. Nelle settimane scorse l’ex miss Italia era tornata a far parlare di sé per la sua mini reunion con il ‘corsaro nero’ Max Biaggi. Separati da tempo ma sempre uniti quando si tratta dei figli. Max Biaggi ed Eleonora Pedron sono il perfetto esempio di come mettere da parte problemi e incomprensioni per amore dei propri figli. L’occasione era stata il compleanno della figlia 12enne Inès. Il mini party era andato in scena a Monte Carlo sul social e come detto le immagini sono state condivise sui social da entrambi i genitori. Sorrisi e abbracci perché Eleonora Pedron bene sa quanto sia importante una famiglia. Famiglia che lei ha visto disgregarsi per colpa degli anni per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Mai come questa voltasi è aperta. Un colpo al cuore e un ricordo che segna la vita per sempre. Nelle settimane scorse l’ex miss Italia era tornata a far parlare di sé per la sua mini reunion con il ‘corsaro nero’ Max Biaggi. Separati da tempo ma sempre uniti quando si tratta dei figli. Max Biaggi edsono il perfetto esempio di come mettere da parte problemi e incomprensioni per amore dei propri figli. L’occasione era stata il compleanno della figlia 12enne Inès. Il mini party era andato in scena a Monte Carlo sul social e come detto le immagini sono state condivise sui social da entrambi i genitori. Sorrisi e abbracci perchébene sa quanto sia importante una famiglia. Famiglia che lei ha visto disgregarsi per colpa degli anni per ...

