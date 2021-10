Emergenza Dsga nelle scuole | la Uil scrive a Bianchi | 1 826 posti vacanti | nel 2022 23 più del 30% vacanze

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Dsga

Orizzonte Scuola

... dietro il coordinamento del Dirigente Scolastico Carmelo La Porta, delGiuseppe Di Natale e ... dal bullismo all'rifiuti , dal valore dell' impegno civico individuale all'importanza del ...... tre posti die tre posti di Dirigente scolastico. Come già espresso in altre occasioni, siamo ... Riteniamo che le priorità imposte dalla perduranteCovid, che le scuole si trovano ad ...Nelle singole scuole non si trova personale docente per coprire ore e cattedre vuote, sono migliaia i posti in deroga per il sostegno ed è a livelli di emergenza la mancanza di direttori amministrativ ...