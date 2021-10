ELYOUNOUSSI | GOL CHE VALGONO ORO PER LA NORVEGIA

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 ottobre 2021) La doppietta diha regalato il successo allacontro il Montenegro nella gara valida per l’ottavo turno di Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Tre punti fondamentali per rimanere al secondo posto del girone G sopra la Turchia. Andiamo a conoscerlo meglio: Mohamednasce ad Al-Hoseyma il 4 agosto del 1994, è un centrocampista marocchino naturalizzato norvegese in forza al Southampton e alla nazionale scandinava. Suo cugino Tarikè anche lui un calciatore professionista che ha militato in squadre come Fredrikstad, Heerenveen, Rosenborg, Hoffenheim, Olympiacos e AIK. Attualmente il classe 1988 gioca in Giappone con i colori dello Shonan Bellamare. Tornando a Mohamed, compie la trafila delle giovanili al Sarpsborg, club che gli regala l’esordio tra i professionisti e il ...