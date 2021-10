Elezioni Sardegna, a Carbonia vince al primo turno il candidato del Pd. A Olbia Nizzi (centrodestra) è sindaco per la quinta volta (Di martedì 12 ottobre 2021) Non è mancata qualche sorpresa in Sardegna alla chiusura delle urne, dopo le votazioni per scegliere 98 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I centri al voto dovevano inizialmente essere 102 (su 377), ma in quattro (Sorgono nel Nuorese e Seneghe, Zerfaliu e Gonnoscodina in provincia di Oristano) nessuno si è candidato alla fascia tricolore e dunque saranno commissariati. Il primo dato che salta all’occhio è l’affluenza, 60,9%: nonostante sia in calo del 5,7% rispetto alle precedenti consultazioni (66,6%), è un dato parecchio superiore alla media nazionale che lunedì scorso si era fermata al 54,6%. L’isola registra dunque un 6,2% in più della media nazionale. Tra i comuni con più di 15mila abitanti il centrosinistra si aggiudica Carbonia, dove è stato eletto al primo turno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Non è mancata qualche sorpresa inalla chiusura delle urne, dopo le votazioni per scegliere 98 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I centri al voto dovevano inizialmente essere 102 (su 377), ma in quattro (Sorgono nel Nuorese e Seneghe, Zerfaliu e Gonnoscodina in provincia di Oristano) nessuno si èalla fascia tricolore e dunque saranno commissariati. Ildato che salta all’occhio è l’affluenza, 60,9%: nonostante sia in calo del 5,7% rispetto alle precedenti consultazioni (66,6%), è un dato parecchio superiore alla media nazionale che lunedì scorso si era fermata al 54,6%. L’isola registra dunque un 6,2% in più della media nazionale. Tra i comuni con più di 15mila abitanti il centrosinistra si aggiudica, dove è stato eletto al...

