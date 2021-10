Elezioni Roma | Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio | “Ma non vuol dire che debba farlo il M5s”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Giuseppemette fine alla discussione sulle indicazioni politiche agli elettori del Movimento 5 Stelle sul candidato da sostenere alper lecomunali di. In un’intervista a Dimartedì, in onda questa sera su La7, l’ex premier e capo politico M5s ha dichiarato che darà il suo voto al candidato del Pd, Roberto. Un endorsement che mette la parola fine ai dubbi dei giorni scorsi, dopo che la sindaca uscente, Virginia Raggi, non aveva voluto dare un’indicazione di voto, incontrando entrambi i candidati. Ma che questo non rispecchiasse le posizioni di, che conha condiviso anche l’esperienza di governo giallo-rosso, visto che l’ex presidente del Consiglio aveva dichiarato: “Ho già detto quello che penso di ...

